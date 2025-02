Bolsonaro pronto para ser preso, aliados puxam orelha de Lula e o café com Elmano Jogo Político #398

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dá entrevista a veículos estrangeiros e diz estar preparado para ser preso a qualquer momento. Aliados do presidente Lula manifestam preocupação com a situação do governo e a perspectiva eleitoral. No Ceará, governador Elmano de Freitas (PT) promoveu café da manhã com jornalistas e também cobrou Lula, além de falar dos problemas com a segurança. Estes são assuntos do Jogo Político #398