Governo Lula e a trapalhada do Pix; sinais das pesquisas para 2026

O governo Lula anunciou monitoramento das movimentações cia Pix, virou alvo de bombardeio da oposição e acabou recuando. Quais as consequências políticas? Esse é um dos temas do Jogo Político #394, que fala também das recentes pesquisas sobre as eleições de 2026, que incluem os cearenses Camilo Santana (PT) e Ciro Gomes (PDT). Mas, mostram Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) ainda como principais forças.