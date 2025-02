Lula perde popularidade; detalhes da delação de Mauro Cid

Pesquisa Quaest mostrou pela primeira vez Lula com aprovação numericamente menor que a desaprovação, depois da crise do Pix. Este é um dos assuntos do Jogo Político #397, que trata também dos detalhes da delação de Mauro Cid, que atinge o clã Bolsonaro.