Trump toma posse; Lula reúne ministros e diz que 2026 já começou

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, toma posse hoje e agita a geopolítica mundial. Gera expectativas em particular no Brasil, onde Jair Bolsonaro (PL) espera que, de algum modo, o aliado na Casa Branca ajude a conseguir a anistia para os aliados presos pelo 8 de janeiro de 2023 e também a própria inelegibilidade do ex-presidente brasileiro. Já o atual presidente do Brasil, Lula, reuniu os ministros e mandou o recado de que, para os adversários, 2026 já começou. Estes são assuntos do Jogo Político #395