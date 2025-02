Wagner e RC contra Elmano, atos de Cid, deputado investigado e balanço da semana no Jogo Político

A movimentada semana política teve Capitão Wagner deixando secretaria em Pacajus para ir a Brasília. Ele e Roberto Cláudio fizeram críticas a Elmano de Freitas, respondidas pelo chefe da Casa Civil, Chagas Vieira. Além disso, Cid Gomes (PSB) disse que não pretende ser candidato a governador e nem à reeleição como senador. Por falar em PSB, foi marcada a filiação dos deputados estaduais que conseguiram autorização na Justiça para deixar o PSB. Alvo da Polícia Federal, Júnior Mano (PSB) reassumiu mandato de deputado federal. Na Assembleia Legislativa, deputado estadual é alvo de investigação de esquema de funcionários fantasmas, cujos salários seriam usados para pagar agiota. No TCE, Onélia Santana foi sorteada para relatar as contas do Governo do Estado em 2025, mas se declarou suspeita e novo sorteio escolheu Edilberto Pontes. Estes são assuntos do Jogo Político #396