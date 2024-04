MÃES TENTANTES: Tudo o que você precisa saber se está tentando engravidar

O sonho e desejo de ser mãe ultrapassa qualquer expectativa social alimentada em relação à mulher gerar outro ser humano. Nem todas as mulheres o tem, é bem verdade. Mas aquelas que tem em si, no mais íntimo do peito, carregam consigo a vontade de cuidar, de ser colo, de acompanhar o desenvolvimento de um ser humano que deve criar asas e voar, por si só, mas sem esquecer seu porto seguro. Para falar com todas as mulheres que passam por isso, chamadas de "mães tentantes" (que estão tentando engravidar), o MamyCast preparou uma conversa acolhedora e informativa que tem o objetivo de abraçar e ao mesmo tempo tranquilizar o coração dessas mamães. O MamyCast desta quinta-feira, 18 de abril, vai conversar com a editora chefe de mídias sociais do O POVO, Glena Cherice, e a médica Ticiana Lima, especialista em reprodução humana. Vamos nessa com a gente?