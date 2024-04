Saúde mental na gestação e na maternidade | MamyCast

Que saúde mental é importante, a gente sabe. Mesmo que muita gente negligencie esse cuidado (ainda), mas quando se fala em maternidade, é um tema ainda mais urgente ‼️, com impactos comprovados inclusive no desenvolvimento do bebê . E para tratar então desses aspectos psicológicos durante a gestação, puerpério e maternidade, vamos ao nosso tema de hoje: Vem com a gente hoje bater um papo super importante sobre saúde mental na gestação e na maternidade, com a Rafaela Schiavo (@materonline ).