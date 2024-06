Maternidade e Empreendedorismo: Nasce uma mãe, nascem ideias e negócios

As mulheres podem ser, sim, empreendedoras, mães e inovadoras, desafiando estereótipos e quebrando barreiras. Elas estão liderando negócios, trazendo novas ideias ao mercado, enquanto equilibram suas responsabilidades familiares com maestria. Essas mulheres não apenas geram impacto significativo em seus setores, mas também inspiram futuras gerações a acreditarem em seu potencial ilimitado. A jornalista e empreendedora Larissa Viegas será a nossa convidada no novo episódio do Mamy Cast. Vamos conversar sobre conciliar tantas demandas e ouvir um pouco da sua experiência também. Vem com a gente nesse episódio incrível!