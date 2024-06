Protejamos nossas crianças: Como prevenir e tratar o abuso sexual infantil

Precisamos proteger nossas crianças contra o abuso sexual infantil Um tema urgente e necessário e que, infelizmente, é pouco comentado devido à delicadeza e sutilidade com as quais precisa ser abordado. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, mais de 60% das vítimas de estupro no Brasil têm até 13 anos e mais de 70% dos agressores são conhecidos das vítimas. Aprender a identificar possíveis situações e orientar nossos filhos é ESSENCIAL! Vem com a gente hoje falar sobre esse tema com a psicóloga infantil e especialista eu neuropsicologia Tamara Maia. Bora?