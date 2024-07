Maternidade e autoestima: um novo olhar sobre quem cuida

O nascimento de um bebê nunca é só um nascimento de um bebê. É também o de uma nova mulher, de uma mãe, de uma nova família. E como todo nascimento, vem transbordando adaptações e novos significados. A mulher que renasce na maternidade tem um novo olhar sobre si mesma. Muitas mulheres, ao se tornarem mães, relatam terem se distanciado de sua essência em prol da maternidade e tentam de inúmeras maneiras resgatar essa conexão e identidade. Estamos aqui para dizer que está tudo bem se perder e depois se reencontrar e esse reencontro pode ser surpreendente e encantador. O MamyCast desta quinta-feira traz uma convidada muito especial: a consultora de estilo (e mãe) Carol Baborsa. Juntas vamos tranquilizar os corações das mamães que acham que está tudo perdido. Há uma grande e linda mulher dentro de todas nós e podemos ( e vamos) te provar!! Vem com a gente em novo horário: 11h, ao vivo, no canal do O POVO do Youtube