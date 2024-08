Guia da amamentação: Informações e dúvidas, com a enfermeira Marcela Tomé

Agosto Dourado chegou e com ele as campanhas de incentivo à amamentação. Mas você já se perguntou o porquê de tanto incentivo à algo natural e gratuito, como a amamentação? Segundo a Unicef, amamentar os bebês imediatamente após o nascimento pode reduzir a mortalidade neonatal – aquela que acontece até o 28º dia de vida. Além disso, o aleitamento materno na primeira hora de vida é importante tanto para o bebê quanto para a mãe, pois auxilia nas contrações uterinas, diminuindo o risco de hemorragia. Além das questões de saúde, a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. Mesmo com todas essas recomendações, ainda é alto o número de mães que, por diversos motivos, não consegue prosseguir com o aleitamento exclusivo. A intenção e propósito do Agosto Dourado é munir essas mães e rede de apoio de informações para que o processo seja mais leve e que não amamentar seja de fato a última saída, após todas as tentativas. Para comentar esse assunto e tirar todas as dúvidas, o Mamycast recebe nesta quinta-feira, 08/08, a enfermeiro Marcela Tomé, especialista em Aleitamento Materno e Banco de Leite. Marcela é doutora e mestre em enfermagem pela UFC e atua há 7 anos como consultura em aleitamento materno, com mais de 100 famílias atendidas. Se junte a nós nessa conversa tão importante e envie suas dúvidas.