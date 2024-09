A importância da paternidade no desenvolvimento infantil | MamyCast

"Sem a imagem do pai para guiá-los, eles foram forçados a montar o quebra-cabeça da paternidade com as peças que tinham: fragmentos de memórias, histórias de dor e a vontade de fazer diferente". Esse é um trecho da reportagem "A revolução silenciosa da paternidade ativa no Brasil", escrita e produzida pelo repórter @fala.wanderson no @opovomais . O tema é urgente e necessário de ser discutido e debatido com lucidez e informação. O Wanderson ouviu histórias de homens que resignificaram a experiência da paternidade, transformando dor em amor e reconstruindo histórias bonitas de presença e afeto. Tá bonito demais! Recomendamos muito a leitura Tá, mas o que isso tem a ver com o episódio de hoje? TUDO. Vamos bater um papo sobre a importância da paternidade no desenvolvimento infantil, a partir das histórias do Wanderson (que também é pai do pequeno Noah ) e do conhecimento científico da @psicamillaalves_ima . A ideia é debater sobre o crescente número de pais que abandonam seus filhos e trazer, à luz de dados e pesquisas, o quão importante é a figura paterna para nossas crianças. Vem com a gente? Nós, @rachelgomesbm e @sarahcostat , prometemos um papo super engrandecedor!