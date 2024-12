Direitos da Mulher na gestação e maternidade

Pergunta muito séria agora: Como foi voltar a trabalhar pós licença-maternidade? Como foi conseguir voltar ao mercado? A gente sabe que retornar ao mercado de trabalho após a maternidade é um desafio, mas também um direito. Além da licença-maternidade, as gestantes têm garantido o direito à estabilidade no emprego, ao afastamento de atividades insalubres e a consultas médicas remuneradas durante o horário de trabalho. Você sabia disso? Mães atípicas também possuem direitos assegurados para conciliar o cuidado dos filhos com a vida profissional, promovendo um ambiente mais inclusivo para todas. Nossa convidada para o programa dessa semana é Vivânia Sampaio, advogada especialista em direito trabalhista e previdenciário. Ela vai contar um pouco da sua história de transição de carreira de professora para advogada após o nascimento da sua filha. Vamos juntas? Te espero para nosso encontro semanal.