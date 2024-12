LEIA COM AS CRIANÇAS: A importância da leitura no desenvolvimento infantil

Os benefícios da leitura na primeira infância (0 a 6 anos) são inúmeros: aumento da concentração, desenvolvimento da linguagem e habilidades sociais, desenvolvimento cognitivo, entre inúmeros outros. Ler é viajar e conhecer universos desconhecidos e incríveis e precisamos incentivar essa prática logo cedo para colhermos bons frutos ao longo da vida Vem com a gente hoje aprender mais sobre esse tema! Nosso episódio 81 traz hoje a médica e criadora do perfil @leitorkids, Camila Neves, e a diretora pedagógica do colégio Antares, Albaniza Gomes. Ao vivo, no YouTube do O POVO. Você é nosso convidado especial Vamos juntas? Te espero para nosso encontro semanal.