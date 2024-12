Maternidade, divórcio, e carreira: Com Carina Salgado

O Mamy de hoje promete trazer muita informação para vocês, mamães divorciadas que precisaram refazer sua vida com seu bebê para equilibrar trabalho, vida pessoal e maternidade com as duas mãos. O episódio dessa quinta-feira tem a participação da Carina Salgado, mãe de duas Marias, publicitária, empresária e influenciadora digital. Nã vai perder! Avisa as amigas que se interessam pelo tema! MamyCast: a sua rede de apoio e informação na maternidade!