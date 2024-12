Maternidade e Política: com a vice-governadora Jade Romero

Nesta quinta-feira, o MamyCast traz um tema super importante: "Maternidade e Política"! E nossa convidada especial é a vice-governadora Jade Romero (@jaderomero), que vai compartilhar como equilibra as responsabilidades profissionais com a vida em casa e os desafios de ser mãe. Será uma conversa incrível, cheia de insights sobre maternidade e o impacto das mães na política. Estamos super ansiosas para esse bate-papo! Vem participar com a gente? Manda sua pergunta por aqui e faça parte desse momento! Ao vivo, no YouTube do O POVO. Você é nosso convidado especial Vamos juntas? Te espero para nosso encontro semanal.