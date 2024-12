Método Montessori: O que é mito e o que é fato?

Autonomia, liberdade individual, e respeito aos limites da criança. Esses são os pilares do método Montessori, Idealizado em 1907, pela médica italiana Maria Montessori. Para Montessori, as crianças já nascem com um enorme potencial e cabe aos adultos apenas auxiliar e estimular os pequenos, para que eles possam desenvolver plenamente as suas habilidades, de maneira autônoma e no seu devido tempo. Você tem dúvidas sobre como o método Montessori é aplicado em escolas de Fortaleza? Para desmistificar e elucidar sobre essa metodologia cada vez mais procurada e escolhida pelas famílias, o MamyCast desta quinta-feira vai conversar com a diretora do Instituto Casulo Montessori, Joana Ferreira, e também com Paula Cibele Fernandes, mãe da Julia, de 7 anos, e a Zely Ramos, mãe da Amora, de 6 anos e do Gael, de 2 anos. MamyCast: a sua rede de apoio e informação na maternidade!