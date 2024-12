Perda Gestacional: o luto que ninguém vê

Estima-se que uma a cada cinco gestações não evolua, resultando em uma perda gestacional. Segundo a dra. Maria Virgínia de Oliveira e Oliveira, ginecologista, obstetra e professora da Faculdade de Ciências Médicas de Santos (SP), a perda gestacional ocorre quando a gravidez "por algum motivo, não finaliza com o bebê vivo no colo da mãe". Ela explica que os casos mais comuns acontecem no primeiro trimestre (até 12 semanas) de gravidez. A perda gestacional precoce ou aborto espontâneo precoce ocorre em cerca de 15% das gestações. Para tratar sobre esse tema delicado, porém necessário, o MamyCast conversa hoje com o doutor Marcelo Cavalcante, especialista em reprodução humana, com a psicóloga perinatal e especialista em luto materno, Camilla Alves, e com a educadora física Priscila Medeiros, que sofreu uma perda gestacional em 2021. Estaremos ao vivo nesta quinta-feira, 14, às 11h, no canal do O POVO no YouTube.