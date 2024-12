Servição das vacinas: tudo o que você precisa saber do R.N à primeira infância

Tem dúvidas sobre vacinas? No nosso episódio desta quinta-feira, dia 9, teremos a participação especial de Juliana Farias e Thaís Farias, da Amo Vacinas. Vai ser um conteúdo de qualidade, do jeito que a gente gosta! Vamos conversar sobre vacinas desde o recém-nascido até a primeira infância. Se tiver alguma dúvida, já compartilha com a gente por aqui! Vamos juntas? Te espero para nosso encontro semanal.