TUTORIAL DA AMAMENTAÇÃO: Com dicas do Dr. Marcus Renato de Carvalho

O Mamy de hoje promete trazer muita informação para vocês, mamães e futuras mamães que desejam amamentar. O médico pediatra Marcus Renato de Carvalho é uma referência nacional no tema do aleitamento materno, tendo coordenado e contribuído também nas cinco edições do livro Amamentação- Bases Científicas, que é um dos principais manuais de amamentação para profissionais da área. Ele vai dar essa aula particular pra gente nesta quinta-feira, às 11h! Nã vai perder! Avisa as amigas que se interessam pelo tema! Oportunidade única de tirar dúvidas e ampliar seus conhecimentos sobre amamentação MamyCast: a sua rede de apoio e informação na maternidade!