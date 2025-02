ESCOLA SEM CELULAR: Os desafios e benefícios da mudança nas escolas | Mamycast

BATALHA PELO FOCO | A proibição do uso de celulares nas escolas no Brasil, implementada em janeiro deste ano, tem exigido bastante das escolas, em diversos níveis e áreas e tem gerado discussões sobre métodos e resultados na aprendizagem. Como tem sido esse processo e quais resultados já podem ser medidos? Como os jovens têm se adaptado à mudança? Só proibir na escola resolve ? Para nos ajudar a responder essas perguntas, vamos receber nesta sexta-feira, 07, a supervisora pedagógica do @colegiotiradentes, Débora Menezes (@debora_menezes) , e a psicóloga clínica e escolar, Sarah Ellen (@sarahellen_psi )! Sem dúvidas, uma conversa esclarecedora e importante para pais, cuidadores, e educadores.