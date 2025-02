Luto Perinatal: O sonho transformado em dor | Mamycast

ALERTA DE TEXTO GATILHO | O texto a seguir pode conter gatilhos emocionais sobre luto perinatal. Caso você tenha questões ligadas ao assunto, não é recomendado ler a legenda abaixo. "Quando acordei, ainda na sala de recuperação, as enfermeiras trouxeram o Arthur naquele carrinho para que eu pudesse segura-lo. Não consegui, me faltou força e coragem, mas o toquei novamente, alisei e liberei o corpo para ser analisado junto ao SVO (sistema de verificação de óbito)". O relato é real e fala sobre um luto invisibilizado: o luto perinatal. Mães que se vêem obrigadas a se separar de seus bebês após o forte vínculo criado na gestação. Que se olham no espelho ainda com a barriga da gestação, mas seus braços estão vazios. O peito ainda está endurecido pelo leite que não foi consumido. O coração está em pedaços e precisa ser cuidado e reconstruído, mesmo que não seja por completo. O MamyCast desta sexta-feira, 21 de fevereiro, vai tratar sobre o Luto Perinatal. Assunto que ganhou força após a perda da cantora Lexa, que perdeu seu bebê após três dias de vida. Vamos receber a psicóloga clínica e hospitalar Florence Façanha e a Nydia Carvalho, que viveu ima perda perinatal em 2023. Nosso encontro é no canal do O POVO no Youtube! Não deixe de assistir, deixar o seu like e compartilhar! MamyCast: sua rede de apoio e informação na maternidade