Circo & Maternidade, com Thalita e Bryan Stevanovich - CEO’s do Circo Celesti

O MamyCast desta semana traz uma entrevista especial com a CEO do Circo Celestia, Thalita Stevanovich, mãe de duas lindas meninas, esposa do Bryan, e que traz nas redes sociais toda a rotina de uma família que vive literalmente o circo todos os dias. Quem acompanha a Thalita no mundo digital sabe que ela conta tudo sobre a casa deles sobre 4 rodas e como é mudar a vida por temporadas e cidades de acordo com o circo