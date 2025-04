NÃO QUERO SER MÃE AGORA! Tudo sobre Congelamento de Óvulos | Mamycast

Congelamento de Óvulos - Tudo o que Você Precisa Saber! O desejo de viver a maternidade de forma planejada é uma realidade. Cada vez mais mulheres escolhem em que etapa da vida vão se dedicar à criação e ao cuidado dos filhos. Para tornar isso possível, a técnica de Congelamento de óvulos tem sido um recurso muito utilizado. Se você já pensou em congelar seus óvulos, mas não sabe por onde começar, ou talvez tenha dúvidas sobre o processo e seus benefícios, vem com a gente no episódio de número 90 do MamyCast, a sua rede de apoio e informação na maternidade! Neste episódio, recebemos a Dra. Ticiana Lima, especialista em reprodução humana e fertilidade. Ela vai nos guiar por todo o processo de congelamento de óvulos, desde os benefícios e indicações até os passos práticos e os cuidados necessários. Não perca essa oportunidade de aprender com uma das principais especialistas no assunto! Assista ao episódio e descubra: Quais são os benefícios do congelamento de óvulos? Quem é o público-alvo para essa técnica? Como funciona o processo de congelamento de óvulos? Quais são os riscos e complicações associados ao congelamento de óvulos? Inscreva-se no nosso canal e não perca mais nenhum episódio! Deixe suas dúvidas e comentários abaixo e participe da conversa!