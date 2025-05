Maternidade e sonhos no exterior: com Rhaissa Sousa

A turismóloga e hoteleira, Rhaissa Sousa, sempre foi sonhadora e corajosa. Desde muito jovem, ela carrega consigo o desejo de desbravar o mundo e conhecer países afora, principalmente se for através de oportunidades profissionais. Hoje, ela soma 22 países em sua lista de destinos já visitados. Curiosamente, a maioria desses países, ela conheceu após ter se tornado mãe da Sofia que hoje tem 4 anos. E hoje, parte dos sonhos de Rhaissa é luta e proporcionar para a sua filha, Sofia, as oportunidades que teve de conhecer vários países e poder viajar o mundo. Viajar deveria ser uma oportunidade acessível para todas as pessoas. E, para as mães, não poderia ser diferente. E é sobre maternidade, vida e sonhos no exterior que queremos conversar e refletir no nosso novo episódio. Então, para conversamos sobre o tema "Maternidade e sonhos no exterior", convidamos a turismóloga e hoteleira cearense, Rhaissa Sousa, para nos contar um pouco sobre a sua visão e experiências. Esse é o tema do episódio de número 95 do MamyCast! Ficaram interessadas? Pois assiste com a gente e tira suas dúvidas ao vivo! Estaremos no canal do O POVO no YouTube, a partir das 13h, nesta quinta-feira, 1º! Não vai perder! Avisa às amigas e mães que amam viajar!