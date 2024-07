AO VIVO: Suprema Corte define futuro de Trump; Milei no Brasil; Lula fala sobre Biden

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta segunda-feira, 1º, que o ex-presidente Donald Trump tem direito a receber imunidade parcial nos processos em que ele responde na Justiça americana. A decisão, vista como uma vitória para Trump, deve atrasar os julgamentos dos processos a que ele responde na Justiça dos EUA. O ex-presidente é candidato nas eleições do país, que acontecem em 5 de novembro. A decisão não concede imunidade automática para Trump, mas aponta que ex-presidentes dos EUA têm direito a pedi-la. Com isso, o caso deve voltar a tribunais de 2ª instância, que terão de julgar se Trump é imune em cada um dos três processos. O programa O POVO News realiza nesta segunda-feira, 1°, sua 369ª edição no Youtube. Com apresentação de Marcos Tardin, a edição aborda as principais notícias do dia.