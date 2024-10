Acompanhe os resultados das eleições 2024 em tempo real

Como parte da cobertura das eleições municipais de 2024, O POVO News realiza neste domingo, 6, uma edição especial do programa a fim de acompanhar as disputas pelas principais capitais e municípios do Brasil. A partir das 15 horas com apresentação de ítalo Coriolano e Marcos Tardin.