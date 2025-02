Ofensiva de Trump deve atingir o Brasil e governo Lula prepara resposta

O programa O POVO News 2ª edição realiza nesta segunda-feira, 10, sua 523ª edição no Youtube, O POVO+, Facebook, Instagram e Tik Tok. Com apresentação dos jornalistas Marcos Tardin e Rachel Gomes, a edição aborda as principais notícias do dia.