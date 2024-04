QUALIDADE DO SONO: O que a medicina e a psicologia dizem sobre o sono?

Você é daquele que fica rolando na cama sem sono, mexendo no celular altas horas da madrugada e, por vezes, vê o dia amanhecer sem conseguir dormir? Tornou-se dependente de medicamentos indutores do sono ou faz uso de álcool cotidianamente para conseguir relaxar? O programa Pause da próxima sexta-feira, dia 12, vai tratar dos distúrbios do sono com dois grandes especialistas na área. Nesta sexta-feira, 12, às 16 horas, ao vivo no canal do O POVO no YouTube, Pause recebe Emmanuelle Sobreira Psicóloga do Sono pela Associação Brasileira de Sono com Doutorado em Neurociências pela USP/Ribeirão Preto, dentre outros títulos e Samir Câmara Magalhães médico neurologista, com especialização em medicina do sono na USP-Ribeirão Preto, doutor em ciências da saúde pela Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, dentre outros títulos. Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.