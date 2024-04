SILVERO PEREIRA: Entrevista com o ator e cantor cearense

O programa Pause desta sexta-feira, 19, vai entrevistar ator e cantor cearense Silvero Pereira. O menino que deixou Mombaça aos 13 anos, em busca de estudos na Capital, consolidou-se como nome de expressão da dramaturgia nacional seja no teatro, na TV ou nos cinemas. A entrevista terá o comando do jornalista Clovis Holanda. Silvero interpretou personagens como o peão Zaquieu de "Pantanal", o motorista Nonato, de "A Força do Querer", o destemido Lunga de "Bacurau", Gisele Almodovár das peças "Uma Flor de Dama" e "BR-Trans", dentre muitos outros. Recentemente foi o "Bode" vencedor de The Masked Singer.