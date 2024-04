CEARÁ NA SPFW: Estilistas revelam bastidores da São Paulo Fashion Week

Recém-chegadas da São Paulo Fashion Week, onde apresentaram suas criações no mais importante evento de moda do Brasil, as designers Marina Bitu, que comanda marca com seu nome, e Celina Hissa, mente criativa por trás da Catarina Mina, compartilham as experiências, altos e baixos de quem ousou levar o "made in Ceará" para o Brasil e para o mundo. Impacto social, regionalismo, mercado, tendências, bastidores e outros temas serão tratados no programa Pause desta sexta-feira, 26 de abril, sob condução do jornalista Clovis Holanda. Às 16h, ao vivo, no Youtube do O POVO. #design #entrevista #moda #fashion #spfw #mesacast #aovivo Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.