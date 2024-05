GEN Z: Desafios e oportunidades da geração z no mercado de trabalho | Pause por Clóvis Holanda

Descompromissados, sem garra, dispersos, cheios de "mimimi", mimados, sem ambição, frágeis, inseguros, sem firmeza, sem propósito de vida. Esses são apenas alguns dos termos muitas vezes usados no mercado de trabalho para definir jovens da geração Z, os nascidos entre 1997 e 2010. Autênticos, com grande fluência digital e preocupação com questões sociais e ambientais, eles nem sempre são bem compreendidos por gerações anteriores. Pesquisas de mercado demonstram que, embora os conflitos geracionais sejam uma parte natural do ambiente doméstico e corporativo, os "Gen Z" provocaram um rebuliço ainda maior nas empresas e vêm sendo tratados como um verdadeiro dilema a ser decifrado, na prática, pelos especialistas em recursos humanos e gestão. Para decifrar a mentalidade desse nicho que, em 2030, deve representar 30% das vagas formais de trabalho, o programa Pause desta sexta-feira, 3, recebe duas especialistas na área, a professora Ana Cristina Barros e a consultora de gestão e diretora do Ibef-CE, Ana Flávia Chaves. #mercadodetrabalho #geracaoz #oportunidades #futuro #genz #mesacast #aovivo Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.