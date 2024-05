FAUSTO NILO: Entrevista com o compositor e arquiteto multicultural

Compositor, poeta, arquiteto e urbanista, ele chegou aos 80 anos em 5 de abril, acumulando uma história que não é só dele, já que sua obra atravessa a vida dos cearenses e dos brasileiros. Suas letras foram gravadas por nomes como Fagner, Gal Costa, Chico Buarque, Simone, Elba Ramalho, Belchior, Geraldo Azevedo, Moraes Moreira, Lulu Santos, dentre outros. E suas obras arquitetônicas são pontos turísticos fundamentais para quem vive e visita Fortaleza, como o Centro Dragão do Mar e a Praça do Ferreira. É com alegria que Pause recebe nesta sexta-feira, 10, numa entrevista celebrativa de uma trajetória de muitas conquistas e entregas de relevância, o multicultural Fausto Nilo. #faustonilo #brasil #musica #mpb #artistas #mesacast #aovivo Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.