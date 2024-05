NATALY ROCHA: Entrevista com atriz de Motel Destino | Pause por Clóvis Holanda

Recém-chegada do Festival Internacional de Cannes, onde participou da exibição do filme "Motel Destino", do diretor cearense Karim Ainouz, atriz Nataly Rocha, uma das protagonistas do longa, é a entrevistada do Programa Pause dessa sexta-feira, 31 de maio. À mesa, os bastidores de um dos mais importantes festivais de cinema do mundo, a presença do Ceará nesse cenário tão cobiçado, a carreira no cinema e no teatro, além dos planos para o futuro. A produção, gravada em Beberibe, foi aplaudida por minutos, justos e longos, e levou provocações, humanas, ao espectador, além da beleza do céu e do mar de Beberibe. O crítico de cinema Arthur Gadelha, enviado especial do O POVO para a cobertura do evento, compõe o episódio sob comando do jornalista e apresentador Clovis Holanda. Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.