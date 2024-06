ANSIEDADE: Entenda suas características e as saídas para transtorno

Sensação cada vez mais presente nas conversas e nos consultórios de médicos e psicólogos, a ansiedade parece ser, mesmo, uma das síndromes do tempo presente. Enquanto ela está relacionada a episódios específicos da vida, faz parte. O problema nasce quando os sintomas se agravam e passam a ocorrer de forma descontrolada, prejudicando a rotina, alterando planos, dificultando projetos e acarretando outros problemas de saúde relacionados ao TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizada. No programa Pause desta sexta-feira, dia 7 de junho, o psiquiatra Joel Porfírio Pinto e a psicóloga Márcia Mapurunga discutem o tema com o apresentador Clovis Holanda. Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado