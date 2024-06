SEGURANÇA E BELEZA: O que o caso do peeling de fenol pode nos ensinar?

Esse mês se iniciou com a notícia trágica da morte do jovem Henrique Chagas, após ser submetido a um peeling de fenol na clínica de estética da influencer Natalia Becker. Esse caso reativa o debate sobre os protocolos de segurança, fiscalização e a permissão de profissionais não-médicos de realizarem determinadas intervenções. O programa Pause de hoje aborda as repercussões práticas do caso e aproveita a oportunidade para atualizar o que há de mais novo e seguro em termos de dermatologia e medicina estética. Conosco, o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, médico Maximiano Ventura, analisa em entrevista gravada, o posicionamento da categoria e as repercussões legais. Aqui no estúdio, recebo a dermatologista Melina Kichler, especialista em saúde e beleza da pele, que apresenta as rotinas de cuidados, os tratamentos mais modernos, as intervenções pouco invasivas e os métodos mais seguros para quem busca preservar e realçar os contornos faciais e a qualidade da tez. Clóvis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.