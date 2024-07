SUPERAÇÃO: A história de Honório Pinheiro, fundador dos supermercados Pinheiro

Na volta do programa Pause, o jornalista Clóvis Holanda recebe Honório Pinheiro, fundador do Supermercados Pinheiro nesta sexta-feira, 26. Nascido no Interior do Ceará, num cenário de pobreza e de uma budega falida, que decidiu adquirir em sociedade com o irmão, Honório começou a história de uma rede de supermercados que conta com 23 lojas e 2.500 colaboradores. Esse caminho está narrado, em detalhes e num tom de agradecimento, no livro "Nunca Fiz Nada Sozinho - Vivências e aprendizados do empresário que transforma acreditando, preparando e parceirizando", autobiografia de Honório Pinheiro. O fundador do Supermercados Pinheiro vai falar um pouco mais dessa obra, que será lançada em 8 de agosto no Museu da Imagem e do Som, no programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda. Vem dar um pause na rotina!