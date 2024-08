DIA DOS PAIS: O que é paternidade engajada e responsável? | Pause O POVO

Com a chegada do Dia dos Pais, sempre vêm à tona as discussões sobre a importância e o papel, legal e afetivo, dos genitores na formação dos filhos. Enquanto uma parte da sociedade discute a necessidade de um novo engajamento dos homens no cuidado cotidiano e no processo educativo das crianças, dados demonstram que problemas antigos, como abandono, não registro e negligência afetiva seguem ocorrendo com muita regularidade e em várias classes sociais. Para debater os deveres legais dos pais, o programa Pause recebe o defensor público Eduardo Antônio de Andrade Villaça, que atua na 4ª unidade dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, em Fortaleza. A abordagem afetivo-emocional da paternidade, tanto do ponto de vista do genitor para consigo, como em relação ao seu papel perante cada filho, será tratada pelo psicólogo clínico Eduardo Gomes. Vamos juntos?