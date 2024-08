Monja Coen: Aceitar o envelhecimento e a finitude da vida

Ela tem milhões de seguidores nas redes sociais, lota auditórios e estádios com suas palestras, é disputada para retiros espirituais no Brasil e no Exterior. Com mais de dez livros publicados, sendo alguns listados nos rankings de mais vendidos, ela percorre o País apresentando sua nova obra: "Em cada instante, nascemos e morremos bilhões de vezes". O programa Pause recebe nesta sexta-feira, 9, a líder espiritual Monja Coen, que fala sobre a publicação e sobre temas da atualidade como redes sociais, depressão, ansiedade, propósito de vida, dentre outros assuntos. Comandado pelo jornalista Clóvis Holanda, o episódio irá abordar temas como religião, redes sociais, vida, morte, depressão, política e outros assuntos à mesa. É nesta sexta-feira, 9, às 16 horas, ao vivo no YouTube do O POVO.