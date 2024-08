RELACIONAMENTOS: Casais estão cada vez menos se relacionando sexualmente

Pesquisas sobre os hábitos sexuais pelo mundo indicam: as pessoas, de várias faixas etárias, estão cada vez menos interessadas ou dispostas a terem relações sexuais. Um desses estudos, realizada em junho pela revista Sexual Medicine, descobriu que homens, mulheres lésbicas e bissexuais entre 35 e 49 anos relataram taxas de orgasmo mais altas do que as contrapartes heterossexuais, chegando a 52%, a depender do gênero. Desencanto afetivo, instabilidade econômica, estresse, rotina laboral estafante, vício em masturbação e conteúdo adulto, são muitos os fatores que têm interferência nesse comportamento. Para a gente entender melhor todas essas questões e como a Medicina e a Psicologia podem ajudar a quem se sente insatisfeito com sua vida sexual ou anda desinteressado em ter relações, o programa Pause recebe nesta sexta-feira, 16, a médica ginecologista, obstetra e sexóloga Sabrina Forte e a psicóloga e psicoterapeuta de casais Ana Caroline Costa Vieira.