VIDA SAUDÁVEL NAS REDES SOCIAIS: Entrevista com a influencer Jenny Fervie

A plataforma Influency.me, que trabalha com criadores de conteúdos do Brasil para marcas nacionais e internacionais, divulgou seu ranking de 2024. Entre nomes como Maísa Silva, Camila Coutinho, Jade Picon, Fernanda Schneider e Mariana Gonzalez aparece a cearense Jennyfer Vieira ou @jennyfervie. Com suas dicas de saúde, bem estar, moda, estilo de vida e receitas saudáveis, ela chamou atenção do mercado e dos anunciantes. Para explicar sua fórmula e estratégias de sucesso, rotina de trabalho e avaliar o panorama de uma das áreas de trabalho mais desejadas atualmente, o programa Pause recebe Jenny nessa sexta-feira, ao vivo, a partir das 16 horas.