ESPIRITISMO HOJE: As grandes questões atuais pela ótica da doutrina

Há 160 anos era publicado a obra "O Evangelho segundo o Espiritismo", obra que fez a Codificação Espiritismo. Nele, o professor francês Hippolyte Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec, traz os princípios do Espiritismo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos e suas relações com os homens, as Leis Morais, a vida presente e o futuro da humanidade, dentre outros temas. A efeméride vai ser celebrada esse fim de semana em Fortaleza na 30ª edição do Encontro de Estudos Espíritas, evento que recebe palestrantes e seguidores da doutrina. Para falar sobre a mensagem do livro e refletir sobre as questões do mundo hoje à luz da doutrina Espírita, Pause recebe nesta sexta-feira, 30, Fernando Bezerra, vice-presidente do Instituto de Cultura Espírita do Ceará e Gabriel Mamede, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. Na condução do programa, o jornalista Clóvis Holanda. O programa Pause recebe Fernando Bezerra e Gabriel Mamede nessa sexta-feira, ao vivo, a partir das 16 horas.