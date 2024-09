BETS E TIGRINHO: Riscos dos cassinos e jogos de aposta, vício, dívidas e legislação

De inofensivos "bichinhos" em busca de novos jogadores online, as plataformas de apostas na Internet se massificaram no País e hoje configuram um mercado bilionário, sem regras claras e que tem deixado milhões de brasileiros no vermelho. Além de prejuízos financeiros, cresce o número de viciados na jogatina virtual. Para tratar dos diversos aspectos dessa verdadeira "síndrome" e suas repercussões, o programa Pause recebe nessa sexta-feira, 13, a advogada Gabriellen Carneiro, integrante da Comissão de Estudos em Direito Penal da OAB-CE, e o empresário André Rolim, que compartilha seu processo de vício e superação dos jogos de aposta.