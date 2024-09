CEO da Pague Menos: Jonas Marques dá lições de gestão

Para tratar de sua história com a empresa farmaceutica e disseminar ensinamentos de gestão de empreendimentos, o programa Pause recebe nessa sexta-feira, 20, o CEO das farmácias Pague-Menos, Jonas Marques, veterano do setor farmacêutico. O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.