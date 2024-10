Autoestima: necessária ou modismo de Internet?

O ano está querendo terminar e se teve uma palavra usada à exaustão foi AUTOESTIMA. Inúmeras postagens em redes sociais davam conta desse aspecto na natureza humana, algumas em forma de desabafo, outras como dicas para elevar a autoestima. A indústria dos livros de autoajuda e autodesenvolvimento também embarcou no hit comportamental, com lançamentos voltados ao termo. Mas, afinal, o que é mesmo a autoestima? Será que ela é tão essencial mesmo? Como cultivar uma autoestima saudável e equilibrada? Para responder a essas e outras questões, o programa Pause recebe: Fernando Lino, Psicólogo e Psicanalista, Pesquisador da primeira infância e vínculos parentais no IPREDE. Ele também coordena grupos de estudos e supervisão, é um profissional dedicado a estudar a articulação entre literatura e psicanálise e faz sucesso nas redes sociais com suas frases profundas e provocadoras de reflexões. Lidyane Karbage, Psicóloga Clínica e Pedagoga com Habilitação em Gestão Escola, formações que se somam na ampla experiência como Coordenadora Pedagógica e uma dedicada estudiosa do comportamento humano. O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.