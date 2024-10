Cadeirada, debates e bloqueios nas redes sociais: Quais as marcas das eleições 2024?

Da cadeirada de José Luiz Datena em Pablo Marçal, passando pela ação das facções em territórios dominados às decisões da Justiça de proibir o impulsionamento de conteúdos de candidatos nas redes sociais, o modo de fazer campanha vem mudando ao longo dos anos, o que necessariamente não quer dizer que esteja se tornando um processo mais maduro e consciente por parte de todos os agentes envolvidos, incluindo aí os eleitores. Para analisar as marcas, aprendizados, lamentos e tendências apontadas pelos últimos intensos dias desse primeiro turno, o programa Pause desta sexta-feira, 4 de outubro, recebe o sociólogo Marcos Paulo Campos, Doutor pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e professor do Doutorado em Políticas Públicas da Uece. Também no estúdio a cientista política Monalisa Torres, Professora de Teoria Política da Uece e do Doutorado em Políticas Públicas (Uece), Pesquisadora vinculada ao Laboratório de Política, Eleições e Mídia da UFC, colaboradora do Observatório das Eleições da UFMG e analista política. O programa Pause, apresentado pelo jornalista Clóvis Holanda, entra ao vivo no Youtube do O POVO todas as sextas-feiras, às 16h.