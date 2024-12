BASTIDORES DA CASACOR : Neuma Figueiredo e Pedro Esdras relembram momentos marcantes

PAUSE NA CASACOR/ Diretora-geral da CasaCor Ceará, Neuma Figueiredo, e o filho Pedro Esdras, executivo da mostra, relembram no programa Pause dessa sexta-feira momentos marcantes durante os 26 anos de realização do evento no Ceará. Revelação de novos talentos, incentivo ao artesanato e aos artistas do Estado, incremento no mercado da construção civil e da tecnologia, CasaCor movimenta inúmeras setores voltados à ambientação e ao bem estar dos lares. Na edição desse ano da CasaCor Ceará, Grupo de Comunicação O POVO apresenta a Casa O POVO, ambiente multiuso assinado pelos arquitetos Rodrigo Porto e Ticiana Sanford.