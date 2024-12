Identidade e funcionalidade: O novo luxo na ambientação

PAUSE NA CASACOR / Nesta edição, recebemos o designer de ambientes André Monte e a arquiteta Jéssica Guimarães. André Monte e Jéssica Guimarães, responsáveis por dois dos ambientes de maior evidência na CasaCor Ceará 2024, falam de tendências, cores, perfis de clientes e de como o alto padrão contemporâneo está conectado com a busca do conforto, da funcionalidade, das referências afetivas e do acolhimento do lar. Na edição desse ano da CasaCor Ceará, Grupo de Comunicação O POVO apresenta a Casa O POVO, ambiente multiuso assinado pelos arquitetos Rodrigo Porto e Ticiana Sanford.