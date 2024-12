DEZEMBRITE: Como lidar com a ansiedade de fim de ano?

É algo na maior parte das vezes involuntário. Quando chega dezembro e esse clima de euforia e festa toma conta das ruas e em especial do comércio, muitas pessoas relatam crises de ansiedade, de pânico, sofrimento psíquico, mal estar. Esse combo de sentimentos que chega, com as luzes do Natal, ganhou até nome: DEZEMBRITE. Ela pode ser despertada por inúmeros motivos, alguns relacionados a experiências do passado, como traumas de infância, mas também pode ter relação com o presente e, até mesmo, com as expectativas e as projeções sempre incertas para o futuro. Para explicar os mecanismos internos que acabam gerando esses desconfortos e até sofrimentos, mas também ajudar a quem e queixa desses sintomas mentais a atravessar esse período de forma mais leve e equilibrada, recebo Juçara Rocha Soares Mapurunga, Psicanalista, doutora em Psicologia e Professora do curso de Psicologia da Unifor, e Sabrina Matos, Psicóloga e Psicanalista, Especialista em Saúde Mental, Mestre em Saúde Pública, professora da Unifor e colunista do O POVO.