METAS PARA 2025: Organização pessoal e gestão para o alcance de resultados

No útimo episódio do programa Pause O POVO de 2024, recebemos dois grandes nomes do desenvolvimento pessoal para uma conversa transformadora sobre como alinhar seus objetivos ao que realmente importa e fazer de 2025 o ano das conquistas. Receberemos o engenheiro mecânico e escritor Yunare Targino, com quatro livros lançados na área de desenvolvimento humano, gestão e melhoria contínua, atualmente Gerente Corporativo de Processos Industriais no Grupo M. Dias Branco. Ao lado dele, receberemos também Francisco Moreira, Engenheiro Mecânico formado pela UFC e pesquisador em Cultura Organizacional, psicólogo clinico formado pela Universidade de Fortaleza (Unifor).